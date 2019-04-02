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Jordyn Woods aldatma haberlerinden sonra şöhret oldu
Jordyn Woods aldatma haberlerinden sonra şöhret oldu
Khloe Kardashian'ın sevgilisi ile birlikte olduktan sonra Kardashian klanı tarafından dışlanan Jordyn Woods'a 'Ara bozan kadın' olmak yaradı. Woods son günlerde magazin basınının en çok takip ettiği kişi haline geldi...
Moda 2 Nisan 2019 - 16:00

Jordyn Woods… Kylie Jenner’ın en yakın dostu… Ama artık görüşmüyorlar zira Jenner’ın ablası Khloe Kardashian’ın sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte oldu ve tüm aile onu dışladı… Bu durum ilk başlarda Woods için içinden çıkılmaz bir hal alsa da, depresyona girdiği söylense de, yaşanılanlar bir anda unutuldu ve şu an eskiye nazaran en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi…
Özellikle magazin basınının yakından takip ettiği, attığı her adımın haber olduğu Jordyn, dün yine annesi ile bir mekandan çıkarken görüntülendi… Londra’da annesi ile akşam yemeği yiyen Jordyn Woods, leopar desenli bir elbise giymişti. Flaşların patlamasıyla, Rat&Boa markasına ait 1300 TL değerindeki ip askılı elbiseden iç çamaşırının görünmesi ise yine magazin basınına konu oldu.
Woods’un, sarı saçlarına gelen tepkiler üzerine, eski rengi olan siyaha dönmesi de dikkatlerden kaçmadı…

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