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Justin Bieber, Hailey Baldwin’i Snoop Dogg’tan kıskandı!
Justin Bieber, Hailey Baldwin’i Snoop Dogg’tan kıskandı!
Geçtiğimiz gün 'Snoop Dogg' yazılı bir tişört giyen Hailey Baldwin'in jestine karşılık veren Snoop Dogg'a Justin Bieber'den anlamsız tepki!
Moda 24 Aralık 2018 - 13:50

Kasım ayında evlendiklerini ilan eden ünlü model Hailey Baldwin ve Justin Bieber çifti gündemde kalmaya devam ediyor. Baldwin geçtiğimiz gün 90’lara gönderme yapan, ‘Snoop Dogg’ yazan bir tişört ile görüntülendi.

Hailey Baldwin 'Snoop Dogg' yazan tişörtü ile görüntülendi.

Hailey Baldwin ‘Snoop Dogg’ yazan tişörtü ile görüntülendi.

Baldwin’in tişörtünü gören ünlü şarkıcı Snoop Dogg ise bu jeste kayıtsız kalmadı ve Hailey’nin fotoğrafını Instagram’da ‘Hey Hailey’ notu ile paylaşarak memnuniyetini dile getirdi.

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Justin Bieber’dan ise tepki gecikmedi ve paylaşımın altına ‘O benim kızım’ yazdı. Tabii bu yanıt sosyal medyada tepki çekti. Masumane yapıldığı düşünelen bir paylaşıma böyle tepki vermesi kullanıcılara çok mantıklı gelmedi…

Justin Bieber ve Hailey Baldwin

Justin Bieber ve Hailey Baldwin

Bieber’ın fanları ise ünlü şarkıcıyı savunarak, Snoop Dogg’un fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu. Bakalım bu harekete Dogg tarafından bir yanıt gelecek mi!
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