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Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in düğününde elmas diş detayı
Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in düğününde elmas diş detayı
Pazartesi günü ikinci kez evlenen Hailey Baldwin ve Justin Bieber çiftinin düğüne dair fotoğrafları ortaya çıktı. Paylaşımlarda Bieber'ın elmas kaplama dişleri dikkat çekti...
Moda 2 Ekim 2019 - 13:25

Geçtiğimiz gün görkemli bir düğünle ikinci kez dünya evine giren Hailey Baldwin ve Justin Bieber’ın düğün fotoğrafları ortaya çıktı. Çift, siyah beyaz fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kuzey Carolina'da, göl kenarında, Montage Palmetto Bluff isimli lüks villada gerçekleşen düğünde sade bir gelinlik ve elbise tercih eden Bieber çiftinin, mücevherleri, özellikle de Justin’in elmas kaplama dişleri dikkat çekti.
25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, 25 bin dolarlık yeni elmas kaplama dişleriyle poz vermeyi ihmal etmedi. 22 yaşındaki ABD'li model ise 500 bin dolarlık evlilik yüzüğünü göstermek için oldukça çaba sarfetmiş. Baldwin’in diğer takıları ise 123 bin dolar… İkilinin toplam mücevher tutarı ise 3 milyon 720 bin TL.

Son güncelleme: 13:30 - 02.10.2019
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