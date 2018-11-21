Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Justin Bieber’ın da artık bir moda markası var; Drew House
Justin Bieber’ın da artık bir moda markası var; Drew House
Bir süredir müziğe ara veren Justin Bieber sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşım yapan Bieber yeni bir moda markası kurduğunu açıkladı...
Moda 21 Kasım 2018 - 12:59

Ünlü model Hailey Baldwin ile olan ilişkisiyle son zamanlarda gündemden düşmeyen şarkıcı Justin Bieber moda sektörüne adım attı. Göbek adı olan Drew’u çocukluk yıllarından bu yana kıyafetlerine işleten Bieber, özellikle son günlerde sıkça bu ismi sweatshirt ve tişörtlerinde kullanmaya başladı…

Justin Bieber uzun süredir Drew yazılı parçalar giyiyor.

Justin Bieber uzun süredir Drew yazılı parçalar giyiyor.

Önceleri kimse gülen surat içindeki bu isme pek anlam veremese de hayranları aynı tasarımlardan kendilerine yaptırmayı ihmal etmedi. Hatta Justin Bieber ya da Drew etiketli pek çok paylaşımda Drew yazılı tişört giyen kişiler görmeniz mümkün…

Neredeyse tüm üst kıyafetlerinde Drew yazısını görmek mümkün.

Neredeyse tüm üst kıyafetlerinde Drew yazısını görmek mümkün.

Beş gün önce Drew için bir de Instagram hesabı açan Bieber’ın şimdilik 34 bin takipçisi var. Çıkaracağı markanın sadece logosunu paylaşan ünlü şarkıcı kendini takip etmeyi de ihmal etmedi.

Bieber, çocukluk yıllarından bu yana tişörtlerinden logoyu eksik etmiyor.

Bieber, çocukluk yıllarından bu yana tişörtlerinden logoyu eksik etmiyor.

Çıkarmayı planladığı yeni bir koleksiyonun ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil. Bu arada Hailey Baldwin Bieber da yakın zamanda bir giyim markası çıkarmayı planlıyor. Pretty Little Thing markası ile bir koleksiyon tasarlayan ünlü model, “Şimdilik başka insanların tasarımlarını giymekten zevk alıyorum. Çok fazla genç ve yetenekli tasarımcılar var, ama kim bilir? Belki bir gün” diyerek yeni bir marka çıkarabileceğinin sinyallerini verdi.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin de yakında bir giyim markası çıkaracağının sinyallerini verdi.

Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin de yakında bir giyim markası çıkaracağının sinyallerini verdi.

Son güncelleme: 13:03 - 21.11.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler