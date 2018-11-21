Justin Bieber’ın da artık bir moda markası var; Drew House

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Ünlü model Hailey Baldwin ile olan ilişkisiyle son zamanlarda gündemden düşmeyen şarkıcı Justin Bieber moda sektörüne adım attı. Göbek adı olan Drew’u çocukluk yıllarından bu yana kıyafetlerine işleten Bieber, özellikle son günlerde sıkça bu ismi sweatshirt ve tişörtlerinde kullanmaya başladı…

Önceleri kimse gülen surat içindeki bu isme pek anlam veremese de hayranları aynı tasarımlardan kendilerine yaptırmayı ihmal etmedi. Hatta Justin Bieber ya da Drew etiketli pek çok paylaşımda Drew yazılı tişört giyen kişiler görmeniz mümkün…

Beş gün önce Drew için bir de Instagram hesabı açan Bieber’ın şimdilik 34 bin takipçisi var. Çıkaracağı markanın sadece logosunu paylaşan ünlü şarkıcı kendini takip etmeyi de ihmal etmedi.

Çıkarmayı planladığı yeni bir koleksiyonun ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil. Bu arada Hailey Baldwin Bieber da yakın zamanda bir giyim markası çıkarmayı planlıyor. Pretty Little Thing markası ile bir koleksiyon tasarlayan ünlü model, “Şimdilik başka insanların tasarımlarını giymekten zevk alıyorum. Çok fazla genç ve yetenekli tasarımcılar var, ama kim bilir? Belki bir gün” diyerek yeni bir marka çıkarabileceğinin sinyallerini verdi.