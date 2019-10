Justin Timberlake Paris Moda Haftası’nda hayranının saldırısına uğradı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake ve model eşi Jessica Biel, Louis Vuitton markasının 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu görmek için Paris Moda Haftası’ndaydı…

Çift mekana doğru ilerlerken, Ukraynalı olduğu söylenen Vitalii Sediuk, ünlü şarkıcının bacağına yapışıyor. O anda ne olduğunu anlamayan Timberlake ve eşi korku dolu anlar yaşıyor.

People in Pwf adlı hesabın Youtube kanalında yayınladığı videoda, Justin Timberlake, bir süre hayranından kurtulamıyor. Çevredekilerin ve korumaların yardımıyla kurtulan Timberlake’in, yürürken yüzünde beliren korku ifadesi, anlık olarak tebessüme dönse de, o anda çok korktukları her hallerinden belliydi…

Sediuk’a gelirsek… Ukraynalı gazeteci, daha önce Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Gigi Hadid gibi dünyaca ünlü isimlere de aynı şeyi yapmış ve pek çok kez darp edilmişti. Hatta Grammy ödüllerinde Jennifer Lopez’e kameralar önünde küfür etmiş ve güvenlikler tarafından dışarı atılmıştı. Yıllar önce Brad Pitt’e yumruk atmaya çalışmıştı. Kim Kardashian’ın poposunu öpmüştü ve Kim’in korumasından dayak yemişti. Ne var ki Vitalii’nin her şeye rağmen pek vazgeçmeye niyeti yok gibi…