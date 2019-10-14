Kadir Kılıç by MiiN kendi cennetini yorumladı

Her koleksiyonunda leke, doku, desen, renk, ışık, kompozisyon ve perspektifle oynayarak temel sanat kuramları üzerine odaklanan MiiN tasarımcısı Kadir Kılıç, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda, kendi cennetini yeniden yorumluyor. Yalnızca günün belirli saatlerinde değil; her saatinde giyilebilen bir koleksiyon oluşturma mottosu ile yola çıkan tasarımcı, dokuz farklı alt tema ile Miin Kadını'nın vizyonuna beklenmedik renk, desen, form ve yüzeyler ekliyor.

Genel olarak pozitif bir tavrı benimseyen koleksiyon, cennet ve dünya harikası meyveler arasındaki anlam bağını güçlendiren öğelere sahip. Yüzde 100 ipek şifonların sandıktan çıkan ipeklileri anımsattığı parçaların da yer aldığı koleksiyon, farklı kumaş kalitelerini bir arada kullanmasıyla ön plana çıkıyor.