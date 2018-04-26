Kalça dekoltesi yeniden trend oldu

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Kasık dekoltesi, göğüs dekoltesi, bacak dekoltesi, popo dekoltesi derken özellikle 2000’li yıllara damgasını vuran kalça dekoltesi yeniden popüler oldu.

Coachella Müzik Festivali’nde pek çok kişinin üzerinde gördüğümüz kalça dekolteli bu tasarımlar her ne kadar seksi bir görünüm verse de, bu dekolteyi benimsemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla…

Kimine göre itici gelen bu trendin son günlerde bu kadar revaçta olmasını sağlayanlardan biri Siberpunk gotik akımını takip eden Namilia markası, diğeri ise Kendall Jenner’ın yakın arkadaşı olan Anastasia Karanikolaou.

Coachella’da markaya ait kalça dekolteli bir pantolon giyen Karanikolaou’dan sonra pek çok kişi bu tasarımları tercih etmeye başladı. Özellikle instagram şu sıralar bu tarz dekolteli pantolon paylaşımlarla dolup taşıyor…