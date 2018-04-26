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Kalça dekoltesi yeniden trend oldu
Kalça dekoltesi yeniden trend oldu
2000'li yıllarda ünlü şarkıcıların sahne kıyafeti olarak tercih ettiği kalça dekolteli pantolonlar Coachella ile yeniden hayatımıza girdi...
Moda 26 Nisan 2018 - 13:13

Kasık dekoltesi, göğüs dekoltesi, bacak dekoltesi, popo dekoltesi derken özellikle 2000’li yıllara damgasını vuran kalça dekoltesi yeniden popüler oldu.
kalca-dekoltesi-instagramCoachella Müzik Festivali’nde pek çok kişinin üzerinde gördüğümüz kalça dekolteli bu tasarımlar her ne kadar seksi bir görünüm verse de, bu dekolteyi benimsemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla…

Anastasia Karanikolaou

Anastasia Karanikolaou

Kimine göre itici gelen bu trendin son günlerde bu kadar revaçta olmasını sağlayanlardan biri Siberpunk gotik akımını takip eden Namilia markası, diğeri ise Kendall Jenner’ın yakın arkadaşı olan Anastasia Karanikolaou.
kalca-dekoltesi-instagram3Coachella’da markaya ait kalça dekolteli bir pantolon giyen Karanikolaou’dan sonra pek çok kişi bu tasarımları tercih etmeye başladı. Özellikle instagram şu sıralar bu tarz dekolteli pantolon paylaşımlarla dolup taşıyor…

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