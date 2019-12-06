‘Kalıpların Dışında’ hikayelere sahip ünlü erkekler, Ramsey için Okan Bayülgen’e poz verdi

Ramsey, tasarımcılar Ezra ve Tuba ile hayata geçirdiği 'Personalize Ramsey by EzraTuba' kişiye özel dikim koleksiyonu ve Made to Measure hizmetinin tanıtımı için çok özel bir projeye imza attı. 'Kalıpların Dışında' ilham verici hikayelere sahip 10 ünlü erkek, Okan Bayülgen’in objektifine poz verdi. Bu fotoğraflar iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla düzenlenen davette ilk kez sergilendi.

Erkek moda markası Ramsey yeni nesil kişiye özel dikim hizmeti Made to Measure için ünlü tasarımcılar Ezra ve Tuba ile işbirliği yaptı. Yapılan işbirliğinin tanıtımı ise iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı özel bir davetle yapıldı. Her biri ‘Kalıpların Dışında’ ilham verici hikâyelere sahip 10 ünlü erkek bu yeni nesil deneyim için Okan Bayülgen'in objektifine poz verdi.

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak, seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, usta oyuncu Yetkin Dikinciler, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, şef Ali Ronay, iş insanı Sinan Öncel, iç mimar Yalın Tan, oyuncu ve proje tasarımcısı Murat Aygen, teknoloji iletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, “Personalize RAMSEY by EzraTuba” için kumaşından aksesuarlarına kendi mükemmellerine ulaştıkları stilleriyle kamera karşısına geçti. Projede 10 ünlü erkeğin çekimlerini yapan sanat insanı Okan Bayülgen de kendini fotoğraflayarak bu deneyimin bir parçası oldu.

Dada Salon Art Gallery'de gerçekleşen geceye ev sahipliği yapan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, tasarımdan üretime kadar her alanda teknolojiyi kullandıklarını anlatırken, Ezra Tuba ise teknoloji ve modayı buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.