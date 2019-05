Kamila Osman, Kim Kardashian’ın kendisini taklit ettiğini iddia ediyor

Bundan yaklaşık 5 yıl önce Azeri asıllı Kanadalı Kamilla Osman adında bir kız çıktı ve Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir anda herkesin ilgi alanına giren Osman, hızla sosyal medya fenomeni oldu.

Duruşu, bakışı, vücudu, saçı, kısacası her şeyiyle Kim Kardashian’a kardeşlerinden çok benzeyen Kamilla, bu benzerliği fırsata çevirdi ve yaptığı işbirlikleri üzerinden para kazanmaya başladı.

Kardashian’a benzemeye çalışmadığını ve ona benzemek için hiçbir operasyon geçirmediğini söyleyen Kamilla, kendisini suçlayanlara ise tepkili. Estetik iddialarını reddeden Osman’ın görüntüsü meğer tamamen doğalmış… Ama sosyal medya hesabına baktığınız zaman Kardashian’ın sadece stilini kopyalamakla kalmamış, verdiği pozları da neredeyse birebir çekip paylaşıyor…

Yıllar önce Keeping Up with the Kardashians programında Kim Kardashian’ın karşısına çıkan Kamilla, şimdi yine Kim üzerinden ünlü olmaya çalışıyor. Kardashian’ın MET Gala partisinde giydiği Mugler imzalı mavi lateks elbisenin kendisinden ilham alındığını söylüyor.

“Son zamanlarda geçen yıl doğum günümde giydiğim elbisenin Kim ile benzerliği üzerine çok fazla mesaj aldım” diyen Kamilla, Kim’e ilham verdiğini ve markanın da kıyafetini kopyaladığın iddia ediyor.

Lakin şu bir gerçek ki, bu elbiseyi yıllar önce gelmiş geçmiş en iyi stil ikonlarından biri olan Cher zaten giymişti ve muhtemelen tam bir Cher hayranı olan Kim de, Kamilla’dan değil efsane isimden ilham almıştır…