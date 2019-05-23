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Kamila Osman, Kim Kardashian’ın kendisini taklit ettiğini iddia ediyor
Kamila Osman, Kim Kardashian’ın kendisini taklit ettiğini iddia ediyor
Kim Kardashian'a benzerliğiyle tanınan Azeri asıllı Kamila Osman, Kardashian'ın MET Gala sonrası giydiği mavi elbisenin benzerini geçen yıl giydiğini ve ünlü yıldızın kendisini taklit ettiğini söylüyor...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 23 Mayıs 2019 - 09:45

Bundan yaklaşık 5 yıl önce Azeri asıllı Kanadalı Kamilla Osman adında bir kız çıktı ve Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir anda herkesin ilgi alanına giren Osman, hızla sosyal medya fenomeni oldu.

Kamilla (solda), Kim Kardashian (sağda)

Duruşu, bakışı, vücudu, saçı, kısacası her şeyiyle Kim Kardashian’a kardeşlerinden çok benzeyen Kamilla, bu benzerliği fırsata çevirdi ve yaptığı işbirlikleri üzerinden para kazanmaya başladı.
Kardashian’a benzemeye çalışmadığını ve ona benzemek için hiçbir operasyon geçirmediğini söyleyen Kamilla, kendisini suçlayanlara ise tepkili. Estetik iddialarını reddeden Osman’ın görüntüsü meğer tamamen doğalmış… Ama sosyal medya hesabına baktığınız zaman Kardashian’ın sadece stilini kopyalamakla kalmamış, verdiği pozları da neredeyse birebir çekip paylaşıyor…
Yıllar önce Keeping Up with the Kardashians programında Kim Kardashian’ın karşısına çıkan Kamilla, şimdi yine Kim üzerinden ünlü olmaya çalışıyor. Kardashian’ın MET Gala partisinde giydiği Mugler imzalı mavi lateks elbisenin kendisinden ilham alındığını söylüyor.
“Son zamanlarda geçen yıl doğum günümde giydiğim elbisenin Kim ile benzerliği üzerine çok fazla mesaj aldım” diyen Kamilla, Kim’e ilham verdiğini ve markanın da kıyafetini kopyaladığın iddia ediyor.

Kim Kardashian (Solda) MET Gala’da Cher’den esinlenilerek hazırlanan bir Mugler elbise giydi. Kamilla ise (sağda) Kim’in kendisinden ilham aldığını ve stilini kopyaladığını düşünüyor.

Lakin şu bir gerçek ki, bu elbiseyi yıllar önce gelmiş geçmiş en iyi stil ikonlarından biri olan Cher zaten giymişti ve muhtemelen tam bir Cher hayranı olan Kim de, Kamilla’dan değil efsane isimden ilham almıştır…

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