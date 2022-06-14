Kanye West, Adidas’ı tasarımlarını çalmakla suçluyor

Yaklaşık on yıllık bir iş birliğinin ardından Kanye West, Yeezy terliklerini kopyaladığını iddia ederek Adidas'a ateş püskürdü.

Sozcu.com.tr

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Adidas, bu ayın başlarında perakende satışı 55 dolar olan yeni Adilette terliklerini tanıttı ancak ünlü rapçi West, pazartesi öğleden sonra Instagram’da yaptığı paylaşımla sahte Yeezy’ler olarak adlandırdığı modeller için CEO Kasper Rorstad’ı sert bir şekilde eleştirdi.

West, Kasper Rorstad’ın bariz bir kopyalama yaptığını söyledi: “Bu ayakkabılar, iktidardaki insanların yeteneğe karşı duyduğu saygısızlığı temsil ediyor. Bu ayakkabı adidas’ın kendi ürettiği sahte bir Yeezy. Bu konuda konuşmuyorum ya Kasper gelip benimle konuşsun.”

West ve Adidas’ın giyim ve ayakkabı anlaşması ilk olarak Aralık 2013’te duyuruldu ve ilk koleksiyon Şubat 2015’te geldi. Bu seriye, yalnızca New York City’de mevcut olan 9000 çiftle sınırlı olan Yeezy Boosts adlı ilk ayakkabısı da dahildi ve 10 dakikada tükendi.

Rorstad daha önce marka ile West arasındaki anlaşmazlıklarda “Kanye stratejimizin çok önemli bir parçası ve harika bir yaratıcı oldu” diyerek ünlü rapçinin yanında olmayı seçmişti.

West, son bir yıldır yaptığı gibi paylaşımını kısa süre içinde Instagram’dan sildi.

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