Kanye West Kim Kardashian’ın gölgesinde olmayı tercih etti

Bir döneme damga vuran şarkıcı Kanye West, son zamanlarda özellikle de Kim Kardashian’la evlendikten sonra kendini daha ruhani işlere adadı. Yeezy adında bir markası olan West, aynı zamanda ‘Sunday Servise’ adlı kilise korosu kurdu ve her pazar ayin düzenliyor…

Ekranlarda pek fazla görünmeyen Kanye’yi yeni yeni tanıyanlar ‘Kim Kardashian’ın kocası’ olarak bilse de, aslında bir süre öncesine kadar tam tersiydi… Davetlere dahi ‘Kanye’nin eşi Kim’ olarak katılan Kardashian’ın ipleri eline aldığı çok belli…

Öyle ki mayıs ayının ilk haftası düzenlenen MET Gala’da en çok konuşulan isimlerden biri Kim Kardashian oldu. TV şovu yıldızı, silikondan yapılan Mugler imzalı, sanki denizden çıkmış görünümü veren elbisesiyle dikkatleri üzerine çekerken, eşi Kanye ise hep geri planda kaldı.

Üstelik Dickies markasına ait ‘Eisenhower Ceket’ olarak adlandırılan, General Dwight D. Eisenhower'ın ‘Favori İkinci Dünya Savaşı ceketi'nden esinlenerek hazırlanmış 43 dolarlık kıyafetle katılması, Kanye’nin iyice gölgede kalmasına neden oldu.

Tabii yapılan bir açıklamaya kadar hepimiz böyle düşünüyorduk… Meğer Kanye artık Kim’in eşi olmak istiyormuş ve sırf eşi öne çıksın diye özensiz ve gösterişsiz giyinmeyi tercih etmiş.