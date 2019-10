Kanye West Kim Kardashian’ın seksi giyinmesine istemediğini söyledi

Kardashian ve Jenner ailelerinin en çok izlenen programları Keeping Up with the Kardashians'ta ilginç bir diyalog yaşandı. Met Gala öncesi Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın seksi bir kıyafet giymesini eleştirdi ve 'Kimin için bu seksilik' diye tepki gösterdi...