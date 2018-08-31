Kanye West, terliklerine ‘Küçük’ diyenlere ‘Büyük’ cevap verdi

Yaklaşık iki hafta önce, ayağına küçük gelen terliklerle gündeme gelen Kanye West, dün Twitter hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, herkesin sempatisini kazanmayı başardı...

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Kanye West’in bir düğünde, kendisine ait Yeezy markasının yeni koleksiyonundan giydiği gri terlikler bir süredir sosyal medyayı meşgul ediyor. 150 Dolar’lık yani yaklaşık 1000 TL'lik terlikler, ünlü tasarımcının ayağına bir hayli küçük gelince, ardı ardına gelen yorumlar West tarafından bir açıklama yapılmasına neden oldu…

Giydiği terliklerin ‘Japon tarzı’ olduğunu belirten bir açıklama yapan West’in bu yorumu tabii ki kimseye inandırıcı gelmedi ve insanlar eşi Kim'in terliklerini giyip çıktığını, sonra da bozuntuya vermediğini yazdı.

Yorumların arkası kesilmeyince Kanye West çözümü terlikleri büyütmekte buldu. Dün, Twitter hesabından yeni ‘Büyük’ terliklerini gösteren West, ‘Bu yeteri kadar büyük’ yorumuyla yaptığı paylaşımdan sonra herkesin sempatisini kazandı…

