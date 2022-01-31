Kanye West’in sevgilisi Julia Fox ülkeyi ikiye böldü: Müslümanlara karşı ‘ikiyüzlüsünüz’

Kanye West'in yeni sevgilisi aktris Julia Fox, Paris Moda Haftası'nda taktığı başörtüsü nedeniyle Vogue dergisi tarafından övülünce, Fransa ikiye bölündü. Sosyal medyada birçok kullanıcı Vogue'u ikiyüzlülükle suçladı.

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Dünyanın en popüler moda dergilerinden Vogue’un Fransa edisyonu, dünyaca ünlü R&B şarkıcısı Kanye West’in kız arkadaşı aktör Julia Fox’u başörtüsü taktığı için övdüğü için ‘ikiyüzlülükle’ suçlandı.

Vogue Fransa tarafından Instagram gönderisinde, Fox’un Fox’un Paris Erkek Moda Haftası defilesine Balenciaga deri trençkot giymiş, siyah başörtüsü ve güneş gözlüğü takmış fotoğrafı paylaşıldı. Derginin gönderisinin altında, “Başörtüsüne evet! Bu hafta Paris’teki haute couture gösterilerinde Julia Fox ve Kanye West stili yolculuğunun özeti için sola kaydırın” ifadeleri yer aldı.

Gönderinin ardından dergi ‘çifte standart uygulamak’ ile suçlandı. Instagram kullanıcıları, “Müslüman kadınlara aktif olarak baskı yapan bir ülkede başörtüsü taktığı için Fox’u öven” Vogue’a tepki gösterdi.

Müslüman kadınların başörtüsü takma hakkı, 1989’da Creil’deki bir okuldan üç öğrencinin başörtülerini çıkarmayı reddettiği için okuldan uzaklaştırılmasından bu yana Fransa’da tartışma konusu oldu.

2011’DEN BERİ BURKA YASAĞI VAR

O zamandan beri, en az 100 kız öğrenci, sınıfta başörtüsü taktığı için okullardan uzaklaştırıldı veya atıldı.

Ülke daha sonra 2011’de peçe ve burka ile yüzün kapatılmasını yasakladı.

Bu ayın başlarında, Fransız Senatosu spor müsabakalarında başörtüsü de dahil olmak üzere “dini sembollerin” giyilmesinin yasaklanması lehinde oy kullandı.

ULUSLARARASI MAÇLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAK

Sağcı grup Les Republicans tarafından önerilen ve Emmanuel Macron hükümetinin karşı çıktığı yasak, 160 lehte ve 143 aleyhte oyla onaylandı.

Ulusal Meclis ve Senato üyeleri, yasayı daha fazla tartışmak için bir araya geleceklerini, yasanın değişebileceğini açıkladı. Fransız Futbol Federasyonu, kadınların resmi kulüp maçlarında ve uluslararası maçlarda başörtüsü takmasını zaten yasaklıyor.

Ülkedeki Müslüman kadınlara uygulanan kısıtlamalar göz önüne alındığında, sosyal medya kullanıcıları Vogue Fransa’yı “sinir bozucu bir şekilde sağır” olmakla eleştirdi.

‘MODAYA İZİN VAR DİNE YOK MU?’

Bir Instagram kullanıcısı, “Başörtüsüne evet mi? Bu, Fransa’daki başörtüsü yasağına gerçekten oldukça duyarsız. Müslüman kadınlar başörtüsü için sürekli denetlenirken, Müslüman olmayanlar övülüyor mu?” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Yani Müslüman olmayana başörtüsü uygun mu? Modaya izin var, dine yok mu? Seçme özgürlüğü sadece beyazlar için mi?” ifadelerinde bulundu.

Başka bir Twitter “Bu, başörtüsü taktığı için tacize uğrayan her Müslüman kadının yüzüne atılmış bir tokat” diye yazdı. “Yine de Julia Fox onu giydiğinde moda oluyor. Bu, Vogue’a yakışır mı?” dedi.

Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu’nun 2019 tarihli bir raporuna göre, ülkede başörtüsü takan Müslüman kadınların yüzde 60’ı dinleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını bildirdi.

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