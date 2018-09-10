Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kanye West’in terlikleri şimdi de ‘I love it’ klibinde başrolde
Kanye West’in terlikleri şimdi de ‘I love it’ klibinde başrolde
Yaklaşık 3 hafta önce ayağına küçük gelen terlikleriyle dalga geçilen Kanye West, geçen hafta devasa boyuttaki terlikleriyle bu kez kendiyle dalga geçen yine kendisi oldu. West şimdi de bir klipte büyük terlikleriyle yer aldı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 10 Eylül 2018 - 15:41

Hatırlarsanız Kanye West, bir arkadaşının düğününe giderken, Yeezy marka 1000 TL değerinde bir terlik giymiş ve ayağına küçük gelen bu terlikler yüzünden sosyal medyanın diline düşmüştü. Her ne kadar ‘Bunlar Japon tarzı’ diye açıklama yapsa da kimseyi ikna edememişti…

Kanye West önce küçük, sonra büyük boy terlikleriyle gündeme geldi.

Kanye West önce küçük, sonra büyük boy terlikleriyle gündeme geldi.

Kanye West baktı ki olmayacak, devasa boyutlarda bir terlik hazırladı ve bunu Twitter hesabından paylaşarak ‘Bu yeteri kadar büyük mü?’ diye sordu. Herkesin sempatisini kazanan West, şimdi de ‘I love It’ adhı klipte bu devasa boyutlardaki terlikleri giydi.

kanye-west-klip4

Kanye West Lil Pump ile düet yaptı.

Lil Pump ile düet yapan ve klibin yönetmenliğini üstlenen Kanye West, iki dakika süren klipte, sanat dünyasında şekil değiştirici olarak bilinen Erwin Wurm’ün sıradışı heykellerini andıran kıyafetlerde izleyici karşısına çıktı. Rap şarkıcılarının klipleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Twitter’da da diktörtgen heykellere benzeyen ikilinin pek çok benzetmesi yapıldı…

West'in klipteki sempatik tavırları dikkat çekti.

West’in klipteki sempatik tavırları dikkat çekti.

Kanye ve

Kanye ve Lil, Doug and Skeeter karakterlerine benzetildi…

Devasa terlikler, klipte de başroldeydi...

Devasa terlikler, klipte de başroldeydi…

Etiketler