Kapıları aralayan kadınların defilesi

Tasarım yolculuğunun başından bu yana koleksiyonlarına, kadınlardan aldığı ilhamla hayat veren Simay Bülbül, yine özel bir konuya değinerek iz bırakan kadınları ele aldığı Sonbahar Kış 2019 koleksiyonu Kapıları Aralayan Kadınlar’ı, sıra dışı bir defile ile sundu.

Tarihi sandal bezinin tekrar dokunarak kültürümüze ve tarihimize kazandırılmasını sağlayan Sandal Bedesteni ana sponsorluğunda HangarİST'te gerçekleştirilen defilede, piyanist İbrahim Yazıcı, solist Selva Erdener canlı performansı eşliğinde 27 manken podyuma çıktı.

Defileye aralarında Gonca Vuslateri, Burcu Güneş, Ayşe Tolga, Nihan Peker, Ceyda Balaban, Özlem Yalım, Tanju Babacan, Ayten Alpün, Girap Sepin, Serra D'Autry, Danna Leese, Tuvana Büyükçınar Demir, Selim Demir, İsmail Kutlu, Yakup Biçer, Ömer Enez, Pınar Kaplankıran'ın da bulunduğu moda, tasarım, sanat, cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi başarmış, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, moda, sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Simay Bülbül'ün objektifinden, kendi bakış açısını aktaran fotoğrafların yer aldığı sergi ve ardından gerçekleşen defile, yürekleri ile fark yaratan özel kadınların ilham veren hikayeleri ile tüm kadınlar arasında bir bağ kurması hedefiyle gerçekleşti. Kapıları Aralayan Kadınlar fotoğraf sergisinde yer alan 11 kadın yeni başarılara koşmaları için Sandal Bedesteni bursu ile desteklenecek.

