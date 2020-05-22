Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki Bane karakterinin maskesi yok satıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı etkileyen corona virüsü, her ne kadar ülkemizde kontrol altına alınmış olsa da, pek ülke hala virüsle savaşıyor. Öyle ki maske satışlarında da büyük bir artış gözleniyor. Ama tıbbi maskelerde değil, sadece beyaz perdenin kötü karakterlerinin maskelerinde artış var… Bu karakterlerin başını da, Tom Hardy’nin Kara Şövalye Yükseliyor filminde hayat verdiği Bane çekiyor…

Hollywood Reporter’ın haberine göre, film karakterlerinin kostümleri satan sitelerde Bane maskeleri yok satıyor. Filmde Bane karakterinin bu maskeyi takıyor olmasının nedeni, acı dindirici bir gaz salıyor olmasıydı. Ayrıca görüntü olarak da düşmanlarına korku salacak nitelikteydi. Tabii bir set kostümü olan bu maskenin hiçbir medikal koruyucu özelliği bulunmuyor. Amerika ordusu dahil olmak üzere tüm yetkililer Bane maskelerinin alınmaması gerektiğini savunuyor. Kostüm mağazalarından birinin sözcüsü olan David DeJac ise “Maskeler medikal özelliğe sahip değil” diyor… Ne var ki insanlar bu tarz maskeleri almaya devam ediyor…