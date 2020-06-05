Karantinada depresyona girenler renklerin enerjisine sığınıyor

Corona virüsü Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren insanlarda renklenme isteği oluştu. Çünkü insanlar, sıkıntılı günlerde, evde olup dışarıdaki renkleri göremediğinde ve kendini iyi hissetmek için renklerin enerjisine ihtiyaç duyar... Peki ev karantinasından normalleşmeye başladığımız şu günlerde siz hangi renklerden enerji alacaksınız?

Mart ayında Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görülmesinden sonra herkes kendini ev karantinasına aldı. Bu dönemde depresyona girenler, doğanın renklerine hasret kalanlar, kendini kötü hissedenler renklerin enerjisine sığındı ve insanlarda renklenme isteği oluştu. Kısa zamanda bu renklenme arayışının çok temel üç sebebi var. Bu sebepleri Renk Şifresi Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu’dan öğrendik…



HIZLI TÜKETİMDEN KAÇMAK İÇİN KENDİNİZİ İYİ TANIYIN

Birincisi; Depresif bir dönemden geçiyor olmamız ve renklerin enerjilerine ihtiyaç duymamız.

İkincisi; Evlerde vakit geçirmek zorunda olduğumuzdan için aslında her gün farkında olmadan gördüğümüz ama renkleri artık göremez oluşumuz ve bunun aynen su gibi eksikliğini içten içe hissetmemiz.

Üçüncüsü; Dünyayı ne kadar yorduğumuzu artık gerçek manada idrak etmeye başlamamız ve bilinçli tüketimle ilgili kendimizi eğitmek istememiz. Üçüncü başlık renklere nasıl bağlanıyor merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle anlatalım. Artık hızlı tüketimin çağının kapanışına şahit olacağımız günlerdeyiz. Hızlı tüketimden kaçabilmek için ise kendini iyi tanımak ve analiz etmek şart. Örneğin renk ton ayarını tam olarak idrak etmiş bir kişi artık bir daha hatalı alışveriş yapmaz. Dolayısıyla hem renklenir hem de az tüketir ve sadeleşir.



RENKLER TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRECEK

Corona virüsü sonrası yeni tüketim alışkanlıklarının oturacağı bir geçiş süreci yaşanacak. Bu geçiş sürecinde bence renk algısı ikiye bölünecek. İlki doğa kaynaklarına saygılı, sentetikten ve doğayı kirleten her tür materyalden uzak durarak minimalist bir renk skalası benimseyerek alışveriş edenler olacak. Öte yandan bir de çılgınca renklenmek isteyen bir kalabalığa da şahit olacağız. Renklerin iyileştirici gücünü iyi hissetmek için kullanmak isteyecekler. İkisi de çok doğal bir sonuç olsa da renklenirken ‘Etik renklenmek’ üzerine düşünmenin önemi göz ardı edilmemeli. Yani o ipliğin materyalini ve o ipliği boyayan kimyasalı sorgulamak zorundayız. Bunlar ekosistemi zehirliyor mu yoksa masumlar mı? Tüm renk kararlarına bu parametreyi eklemek insani bir zorunluluk artık.



ÖNCELİKLERİMİZ DEĞİŞECEK VE DÖNÜŞECEK

Yine bu geçiş döneminde modaya bağlı giyim kuşam tavırlarının da benzer şekilde birkaç grup insana ayrılacak. Tüketim alışkanlıklarımız, giyim kuşamdan beklenti ve önceliklerimiz çok değişecek ve dönüşecek. Bir süre sonra tüm bunlar dengelenecek, yeni post-pandemik renkler ve stillere toplumlar adapte olacak.