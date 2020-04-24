Karantinada evde Türk Bayrağı nasıl yapılır? Tanju Babacan evde Türk Bayrağı dikti

Tanju Babacan, herkesin karantinada olduğu şu günlerde, kendi bayrağını kendi dikti. Ünlü moda tasarımcısı Türk Bayrağı diktiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Atatürk’ün bizlere armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dün tüm yurtta evlerden kutlandı. Akşam ise saat 21.00’da herkesin camlardan ve balkonlardan İstiklal Marşı’nı söylemesiyle taçlanan bu özel günde, ünlü moda tasarımcısı Tanju Babacan da evinde bir Türk Bayrağı hazırladı.

“Her yıl ofiste yaptığımız bayraklarımızı bu yıl corona virüsü nedeniyle evde karantina uygularken yaptım” diyen Babacan “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılında, egemenliği ulusuna hediye eden, bu tarihi günü hiç unutmasınlar diye çok sevdiği çocuklara bayram olarak kutlamaları için bırakan, 100 yılları aşan vizyonu ile bize her zaman pusula olan büyük Atatürk’ü saygı ve rahmet ile anıyor ve teşekkür ediyoruz” diyerek evde bayrak yapımını çektiği bir video ile takipçileriyle paylaştı…