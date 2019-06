Karl Lagerfeld ölümünün dördüncü ayında anıldı

19 Şubat’ta 85 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld’in ölümünün dördüncü ayında, Chanel, Fendi ve Karl Lagerfeld markaları, dün, Paris Grand Palais’de, özel bir anma töreni düzenledi.

Siyah gözlükleri, at kuyruğu yaptığı beyaz saçları ve üzerinden hiç çıkarmadığı siyah takımıyla bir ikon haline gelen ünlü tasarımcının arkadaşları ve meslektaşları, efsanevi ismin hayatını ve mirasını onurlandıran ‘Karl For Ever’ isimli bir anma töreni olan için bir araya geldi.

Chanel, Fendi ve Karl Lagerfeld’in evlerinin düzenlediği ve tiyatro-opera direktörü Robert Carsen tarafından tasarlanan ‘Karl For Ever’ anma gecesine iş dünyası markaları, modeller, aktrisler ve sanatçıların yanı sıra politikacılar ve bazı toplum figürleri davet edildi.