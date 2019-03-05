Karl Lagerfeld’in Chanel için hazırladığı son koleksiyon Paris Moda Haftası’nda sergilendi

Şubat ayında pankreas kanserine yenik düşerek 85 yaşında hayatını kaybeden ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld’in Chanel için hazırladığı ve elinin son kez değdiği koleksiyon, bugün Paris Moda Haftası’nda tanıtıldı…

Cara Delevingne, Penelope Cruz, Kaia Gerber, Mariacarla Boscono gibi ünlü modellerin podyuma çıktığı defileye adeta ünlüler akın etti.

Naomi Campbell, Monica Bellucci, Marion Cotillard, Kristen Stewart, Claudia Schiffer gibi dünyaca ünlü isimlerin hazır bulunduğu defile duygusal anlara da sahne oldu.

Finalde tüm modellerin podyuma çıktığı an, Mariacarla Boscono ve pek çok model, gözyaşlarına hakim olamazken, izleyenler de duygusal anlar yaşadı.

Alpler temalı defile için konuklara topuklu ayakkabı giymemeleri rica edildi. Mekanın karla kaplı olmasından dolayı oluşabilecek risklerin önüne geçebilmek için böyle bir önlem alındığı söylendi.

Etkinliğin sürpriz isimlerinden biri 44 yaşındaki Penelope Cruz’du… Ünlü modellerle aynı podyumu paylaşan Cruz, performansıyla beğeni topladı.