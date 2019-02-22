Karl Lagerfeld’in elinin değdiği son Fendi defilesi gerçekleşti

Geçtiğimiz salı günü hayata veda eden ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld'in Fendi markası için hazırladığı son koleksiyon, dün Milano Moda Haftası'nda tanıtıldı...

Dünyaca ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld’in ölmeden önce Fendi için hazırladığı 2019 Sonbahar – Kış koleksiyonu dün Milano Moda Haftası’nda tanıtıldı. 50 yılı aşkın bir süredir Fendi’ye tasarım yapan Lagarfeld’in marka için hazırladığı bu son koleksiyon tanıtımında, tasarımcı, moda evi tarafından onurlandırıldı.

“Fendi Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonu Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan ve 1965’ten günümüze kadar süren bir özveri ve yaratımı temsil eden son koleksiyon. Sürekli güzellik ve yenilik arayışında olan Karl’ın sanatına bağlılığı asla azalmadı” denildi.

Lagerfeld imzalı son Fendi koleksiyonunda Gigi ve Bella Hadid, Kaia Gerber, Adwoa Aboah ve Adut Akech vardı.

1965 yılında 32 yaşındayken Fendi ailesine katılan Lagerfeld, markaya 54 yıl hizmet etti. Tasarımcı, Chanel ile çalışmaya 36 yaşında başladı.

Defilede, Lagerfeld’in Fendi için yaptığı çizimlere de yer verildi…

