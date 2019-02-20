Karl Lagerfeld’in sağ kolu Virginie Viard ünlü tasarımcının yerine geçti

Chanel’in efsanevi yaratıcı yönetmeni Karl Lagerfeld, dün sabah 85 yaşında hayata veda etti. 30 yılı aşkın bir süre Chanel’in sanat yönetmenliğini yapan Lagerfeld, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz ocak ayında, Paris Grand Palais'te markanın 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunun tanıtım defilesinde yer alamamış ve yerine Chanel’in moda kreasyon stüdyosu direktörü Virginie Viard podyuma çıkmıştı.

Virginie Viard, Lagerfeld ile 30 yıldır çalışan bir isim. Tasarımcının sağ kolu olan Viard, şimdiye kadar marka yönetiminde üretken bir görev aldı. Lagerfeld’in ölümün ardından ise Chanel bir açıklama yaptı ve tasarımcının sağ kolu olan Virginie Viard’ın, markanın yaratıcılığını üstleneceğini açıkladı: “Böylece Gabrielle Chanel ve Karl Lagerfeld’in mirası yaşayabilir” dedi.