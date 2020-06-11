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Karl Lagerfeld’in serveti muhasebecisiyle sır oldu
Karl Lagerfeld’in serveti muhasebecisiyle sır oldu
Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in 178 milyon sterlinlik serveti muhasebecisiyle birlikte sır oldu.
Moda 11 Haziran 2020 - 09:24

Geçen yıl şubat ayında hayatını kaybeden Fransız moda evi Chanel’in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld’in 178 milyon sterlinlik servetini 7 kişiye paylaştırdığı ortaya çıktı.

Fakat Lagerfeld’in varisleri parayı hâlâ alamadı. Çünkü modacının muhasebecisi Lucien Frydlender ortadan kayboldu. Frydlender eylülden beri Lagerfeld’in varislerinin telefonuna çıkmıyor. Muhasebecinin eşi ise “Kocam paralarla kaçmadı. Hesaplara bakamayacak kadar hasta” diyor.

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