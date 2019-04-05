Karlie Kloss Carolina Herrera’nın yüzü oldu

Dünyaca ünlü model Karlie Kloss, Carolina Herrera’nın yeni parfümü Good Girl Dot Drama’nın yüzü oldu. Marka ile üç yıldır işbirliği yapan Kloss, sınırlı sayıda çıkan bu parfüm şişesini hem tasarladı, hem ürünün yüzü oldu hem de tanıtımında bizzat kendisi yer aldı.

Stiletto şeklinde tasarlanan parfümde puantiyeler öne çıkıyor. Markanın imzası haline gelen puantiyelere gönderme yapan Kloss’un yeni kokusunda yasemin, limon, bergamot, tarçın ve kaşmir notaları öne çıkıyor…

