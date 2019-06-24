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Karlie Kloss ve Joshua Kushner sekiz ay sonra yeniden evlendi
Karlie Kloss ve Joshua Kushner sekiz ay sonra yeniden evlendi
Ünlü model Karlie Kloss ve eşi Joshua Kushner, sekiz ay sonra yeniden evlendi. İkinci düğün ABD'nin Wyoming eyaletinde Vahşi Batı konseptinde gerçekleşti...
Moda 24 Haziran 2019 - 16:28

Geçtiğimiz ekim ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve kızı Ivanka’nın eşi Jared Kushner’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile evlenen dünyaca ünlü model Karlie Kloss, ikinci bir düğün daha yaptı.
Sekiz ay sonra ABD’nin Wyoming eyaletinde Vahşi Batı konseptli bir düğünle ikinci kez evlenen çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. Orlanda Bloom ve Katy Perry’nin de katıldığı davet, eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Düğünde Vahşi Batı’ya uygun, omuzları açık, beyaz bir elbise ve kovboy çizmeleri giyen Kloss, Jonathan Simkhai elbisesiyle oldukça şık ve güzel görünüyor.

Karlie Kloss ve Joshua Kushner

Katy Perry ve Orlando Bloom

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