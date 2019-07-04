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Karlie Kloss, Victoria’s Secret’tan ayrıldı
Karlie Kloss, Victoria’s Secret’tan ayrıldı
Ünlü model Karlie Kloss, Victoria's Secret ile yollarını ayırdı. Kloss "Onlar, vermek istediğim mesajı yansıtmıyor" açıklamasında bulundu... Artık ünlü melek, markanın iç çamaşırlarını giymeyecek!
Moda 4 Temmuz 2019 - 13:48

Karlie Kloss, ABD Başkanı Donlad Trump’ın üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın kardeşi Josh Kushner ile evlendikten sonra moda dünyasından ufak ufak elini çekmeye başlamıştı.
Kloss, dün yaptığı bir açıklama ile de Victoria’s Secret ile çalışmayı bıraktığını söyledi. Sadece çok özel etkinliklere çıkacağını, çocuklar için çok önemli işlere imza atacağını belirten Kloss “Marka ‘Zayıf kadın güzeldir’ mesajı veriyor ve Victoria’s Secret’ın güzellik anlayışı, benim vermek istediğim mesajı yansıtmıyor” dedi.

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