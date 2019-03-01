Kate Middleton giydiği kabanla Beauxbatons Sihir Akademisi kızlarına benzetildi

Kate Middleton eşi Prens Harry ile birlikte İrlanda’ya 3 günlük bir kraliyet gezisi gerçekleştirdi. 3 gün boyunca stiliyle ve şıklığıyla göz dolduran Middleton, dün de Mullberry kabanıyla dikkat çekti.

Mulberry imzalı 14 bin 200 TL değerindeki gözyüzü rengindeki kabanını Rupert Sanderson markasına ait 3700 TL’lik stilettolarıyla kombinleyen Middleton, stiliyle Harry Potter filminin Ateş Kadehi serisindeki Beauxbatons Sihir Akademisi kızlarına benzetildi…

Üç büyücü turnuvasına katılan akademinin kızlarının üstünde de neredeyse birebir aynı kaban vardı. Tabii bu durum dün sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Herkes Kate Middleton’ın tam bir Harry Potter hayranı olduğunu yazsa da, bazıları ise ‘Belki de Mulberry Harry Potter hayranıdır. Sonuçta tasarımı yapan o, giyen Kate’ gibi yorumlar yaptı…

