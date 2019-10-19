Kate Middleton Pakistan gezisinde tercih ettiği stiliyle hayran bıraktı

Kate Middleton ve Prens William dün, beş gün süren Pakistan turunu bitirdi. Kraliyet adına yapılan bu seyahat boyunca, Düşes'in stili dikkat çekti. Pakistan'ın geleneksel kıyafetlerini giyerek halkı onurlandıran Middleton, bir kısım halk tarafından ise eleştirildi...

Kate Middleton ve Prens William, kraliyet adına çıktıkları beş günlük Pakistan turunu bitirdi. Kraliyetin 13 yıldır her sene çıktığı gezide, Prens ve Düşes’e 1000 polis eşlik etti. Öyle ki Kensington Sarayı, Pakistan gezisinin, bugüne kadar yapılan en ‘Karmaşık’ seyahat olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da sıkı güvenlik önlemleri alınmış…

Her şey bir yana gezinin en dikkat çeken ismi Kate Middleton oldu. Seyahat boyunca şıklığından ödün vermeyen ve Pakistan halkını onurlandırmak için tur boyunca geleneksel kıyafetler tercih eden Düşes, ülkenin yerel çizgilerini taşıyan kıyafetler giydi.

Middleton, özel uçaklarından inip ülkeye ayak bastığı gün, Catherine Walker imzalı şık bir shalwar kameez bir başka deyişle şalvar kamiz tercih etti. Her ne kadar elbisenin boyu biraz uzun ve yaka kısmı olması gerekenden geniş olsa da, yine de oldukça şıktı… Bu arada kamiz’i kısaca anlatmak gerekirse, kadınlar ve bazı bölgelerde erkekler tarafından da giyilen geleneksel bir kombinasyon elbisesi… Bu uzun elbiseler genellikle şal, pantolon ve kemerlerle kombinleniyor.

Beş gün boyunca halkın geçmişte (hatta hala günümüzde) giydiği kıyafetlere ithafen dünyaca ünlü moda tasarımcılarının tasarımlarını giyen Middleton, ülkede bulunduğu süre içinde, şehrin önde gelen markalarından da kıyafetler aldı. Cambridge Düşes’i, yerel tasarımcı Maheen Khan’ın seçtiği, güpürlü beyaz bir kameez’i beyaz bilekte biten bir pantolon ve yine beyaz bir dupatta yani şal ile kombinledi… Düşes’in giydiği shalwar kameez’in fiyatının, markasının satış sitesinde 50 sterlin olduğu söyleniyor… Middelton aynı tasarımcıdan bir de yakası işlemeli mavi bir kameez giydi. Hatta dış basında yer alan bir habere göre bu kıyafeti Düşes bizzat mağazadan seçmiş.

Kate, ikinci gün ise yine Catherine Walker tercih etti. Pakistan’ın ulusal rengi olan yeşil renkte tasarlanan elbisesi ve omzuna attığı dupatta, herkes tarafından çok beğenildi. Yine kıyafetini beyaz bir pantolonla kombinleyen Kate, akşam da kendileri için düzenlenen özel resepsiyona giderken Jenny Packham markasına ait, koyu yeşil bir gece elbisesi giydi. Tabii Prens William’ın stilini ve Sherwani ceketini de es geçmemek gerekiyor.

Çift ertesi gün, Afgan sınırına yakın Chitral’daki Hindu Kush dağlarına gitti. Kate burada geleneksel Chitrali şapkasını taktı. Daha sonra Lahore’da bir Kriket maçına katılan Middleton, bu kez yine yerel bir tasarımcı olan Gül Ahmed imzalı shalwar kameez giydi.

Middleton, camiye giderken tercih ettiği altın işlemeli başörtüsü ve stiliyle adeta gönüllere taht kurdu. Maheen Khan’ın tasarladığı yeşil son derece sofistike bir görünüm elde etmesini sağlamış…

Tabii bizler Kate’i beş gün boyunca ‘Ne giydi’ diye takip ederken, geleneksel kıyafetler tercih etmesinin son derece yerinde bir karar olduğunu düşündük. Ne var ki Pakistan halkı, öyle bir tercih yaptığı için onurlandırdıklarını dile getirseler de, dış basında yer alan bir habere göre tarzını fazla geleneksel bulmuşlar. Hatta bu kadar geleneksel kıyafetler giymek yerine daha güncel kıyafetler giymesini tercih ederlermiş… Sonuçta tabii ki Pakistan halkının düşünceleri de önemli ama, baktığımız zaman oldukça zamansız parçalar, bohem bir stil ve şık bir slüetle karşılaştığımızı söyleyebilirim…

