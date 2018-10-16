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Kate Middleton sürekli rüzgarın azizliğine uğruyor, eteği havalanıyor!
Kate Middleton sürekli rüzgarın azizliğine uğruyor, eteği havalanıyor!
İngiliz kraliyet gelini Kate Middleton'un başı sürekli rüzgarla dertte. Yıllar önce defalarca eteği açılan ve o an eteğinin uçuşmasını engelleyemeyen Düşes, geçtiğimiz cuma günü yine rüzgarın azizliğine uğradı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 16 Ekim 2018 - 13:51

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın yaklaşık 7 yıldır başı rüzgarla dertte. Ya helikopterin pervanesi yüzünden, ya hava şartlarından, ya uçaktan inerken, ya da ters rüzgardan dolayı eteği havalanan Middeton, bir türlü eteğinin uçuşmasına engel olamıyor.

Kate Middleton'ın, cuma günü Prenses Eugenie'nin düğününde rüzgardan eteğinin açılması gündeme oturdu.

Kate Middleton’ın, cuma günü Prenses Eugenie’nin düğününde rüzgardan eteğinin açılması gündeme oturdu.

Geçtiğimiz cuma günü de, Prenses Eugenie’nin düğününde bir anda rüzgarın esmesiyle yine eteği havalanan ama bu kez elleriyle eteğini tutarak frikik vermekten kurtulan Kate Middleton’ın rüzgarla olan imtihanını araştırdık… Meğer Düşes, ilk evlendiği yıldan bu yana neredeyse her yıl zor anlar yaşamış…

2014'te 7 aylık hamileyken eteğinin havalanması Düşes'i oldukça utandırmıştı.

2014’te 7 aylık hamileyken eteğinin havalanması Düşes’i oldukça utandırmıştı.

Kızı Charlotte’a hamileyken puantiyeli bir elbise giyen Middleton, yine rüzgarın azizliğine uğramış ve eteğinin uçuştuğunu fark edince de utanmıştı. Bu elbiseyi yine aynı yıl Prens William ve Prens Harry'yle katıldığı Warner Bros Studio turunda giyen Middleton, davet boyuncu rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşamıştı.

Middleton'ın havalanında kalçalarının görünmesi Kraliçe'yi oldukça rahatsız etmiş ve mini giymemesi için uyarılmıştı.

Middleton’ın havalanında kalçalarının görünmesi Kraliçe’yi oldukça rahatsız etmiş ve mini giymemesi için uyarılmıştı.

Kate Middleton’ın 2011’de Kanada Calgary Havaalanı’nda başına gelenler kraliyeti ayağa kaldırmıştı. O gün havalaanında sarı elbisesiyle görüntülenen Middleton’ın eteği bir hayli açılmış ve kalçaları görünmüştü. Tabii kraliçe bu duruma o dönem çok sinirlenmiş ve Düşes’in gardırobunun yenilenmesi için kendi moda danışmanı Angela Kelly’yi devreye sokmuştu. O günden sonra da Middleton’ın mini giymesi yasaklanmıştı…

Kate Middleton bir okul ziyaretinde.

Kate Middleton bir okul ziyaretinde.

2012’de İngiltere’deki Rose Hill İlköğretim Okulu’ndaki The Art Room sınıfını ziyaret eden Kate Middleton yine rüzgarla ufak çapta bir sorun yaşadı ama bu kez şanslıydı çünkü en azından etek fazla havalanmadı.

Kate Middleton'ın sarı elbiseden sonra ikinci büyük vakası...

Kate Middleton’ın sarı elbiseden sonra ikinci büyük vakası…

Aynı yıl, henüz sarı elbisenin açılmasının etkisi henüz unutulmamışken, Middleton’ın eteği yine bir havaalanında havalandı. Düşes frikik vermemeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı ve maalesef yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Düşes'in, bir okulun düzenlediği etkinlik sonrası selamlaşma sırasında da eteği açılmıştı.

Düşes’in, bir okulun düzenlediği etkinlik sonrası selamlaşma sırasında da eteği açılmıştı.

2013’ün sonlarına doğru Londra’da “Okullarda esnekli ve duygusal güç’ başlıklı bir etkinliğe katılan ve sonrasında öğrencilerle selamlaşan Kate Middleton’un tokalaşmak için eğilmesiyle yine eteği havalanmıştı. Daha öncekilere nazaran durumu daha çabuk toparlamıştı….

Düşes'in uçaktan inerken bir kez daha rüzgarla başı derde girdi.

Düşes’in uçaktan inerken bir kez daha rüzgarla başı derde girdi.

Kate Middleton 2014’de ise Prens William ve oğlu Prens George ile Avustralya ve Yeni Zelanda ziyaretine gitti. Dönüşte yine rüzgarın etkisiyle uçaktan inerken eteği açılan Düşes, oldukça zor anlar yaşadı ve bir türlü eteğini indirmeyi başaramadı. O sırada oğlu George’un kucağında olmasının da etkisi büyük.

Kate, Hindistan'a gittiğinde bir günde iki kez rüzgarın kurbanı oldu.

Kate, Hindistan’a gittiğinde bir günde iki kez rüzgarın kurbanı oldu.

2016’da üç kez eteğin azizliğine uğradı Kate Middleton… İlki Hindistan’da gerçekleşti. Düşes, I. Dünya Savaşı’ndaki ölen askerleri onurlandırmak için çelenk koyarken rüzgardan açılan eteğini kapatamadı. Hemen ardından ise yürürken bu kez eteği yüzüne doğru açıldı ve kısa süre içinde iki kriz atlatmış oldu.

İngiltere'de bir filmin galasına katılan Kate Middleton'ın rüzgarla başetme çabası...

İngiltere’de bir filmin galasına katılan Kate Middleton’ın rüzgarla başetme çabası…

Yine 2016’da bu kez bir filmin galasında kırmızı halıda yürürken eteğinin açılmasıyla bacakları ortaya çıktı.

Son güncelleme: 14:37 - 16.10.2018

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