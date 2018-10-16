Kate Middleton sürekli rüzgarın azizliğine uğruyor, eteği havalanıyor!

İngiliz kraliyet gelini Kate Middleton'un başı sürekli rüzgarla dertte. Yıllar önce defalarca eteği açılan ve o an eteğinin uçuşmasını engelleyemeyen Düşes, geçtiğimiz cuma günü yine rüzgarın azizliğine uğradı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın yaklaşık 7 yıldır başı rüzgarla dertte. Ya helikopterin pervanesi yüzünden, ya hava şartlarından, ya uçaktan inerken, ya da ters rüzgardan dolayı eteği havalanan Middeton, bir türlü eteğinin uçuşmasına engel olamıyor.

Geçtiğimiz cuma günü de, Prenses Eugenie’nin düğününde bir anda rüzgarın esmesiyle yine eteği havalanan ama bu kez elleriyle eteğini tutarak frikik vermekten kurtulan Kate Middleton’ın rüzgarla olan imtihanını araştırdık… Meğer Düşes, ilk evlendiği yıldan bu yana neredeyse her yıl zor anlar yaşamış…

Kızı Charlotte’a hamileyken puantiyeli bir elbise giyen Middleton, yine rüzgarın azizliğine uğramış ve eteğinin uçuştuğunu fark edince de utanmıştı. Bu elbiseyi yine aynı yıl Prens William ve Prens Harry'yle katıldığı Warner Bros Studio turunda giyen Middleton, davet boyuncu rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşamıştı.

Kate Middleton’ın 2011’de Kanada Calgary Havaalanı’nda başına gelenler kraliyeti ayağa kaldırmıştı. O gün havalaanında sarı elbisesiyle görüntülenen Middleton’ın eteği bir hayli açılmış ve kalçaları görünmüştü. Tabii kraliçe bu duruma o dönem çok sinirlenmiş ve Düşes’in gardırobunun yenilenmesi için kendi moda danışmanı Angela Kelly’yi devreye sokmuştu. O günden sonra da Middleton’ın mini giymesi yasaklanmıştı…

2012’de İngiltere’deki Rose Hill İlköğretim Okulu’ndaki The Art Room sınıfını ziyaret eden Kate Middleton yine rüzgarla ufak çapta bir sorun yaşadı ama bu kez şanslıydı çünkü en azından etek fazla havalanmadı.

Aynı yıl, henüz sarı elbisenin açılmasının etkisi henüz unutulmamışken, Middleton’ın eteği yine bir havaalanında havalandı. Düşes frikik vermemeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı ve maalesef yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

2013’ün sonlarına doğru Londra’da “Okullarda esnekli ve duygusal güç’ başlıklı bir etkinliğe katılan ve sonrasında öğrencilerle selamlaşan Kate Middleton’un tokalaşmak için eğilmesiyle yine eteği havalanmıştı. Daha öncekilere nazaran durumu daha çabuk toparlamıştı….

Kate Middleton 2014’de ise Prens William ve oğlu Prens George ile Avustralya ve Yeni Zelanda ziyaretine gitti. Dönüşte yine rüzgarın etkisiyle uçaktan inerken eteği açılan Düşes, oldukça zor anlar yaşadı ve bir türlü eteğini indirmeyi başaramadı. O sırada oğlu George’un kucağında olmasının da etkisi büyük.

2016’da üç kez eteğin azizliğine uğradı Kate Middleton… İlki Hindistan’da gerçekleşti. Düşes, I. Dünya Savaşı’ndaki ölen askerleri onurlandırmak için çelenk koyarken rüzgardan açılan eteğini kapatamadı. Hemen ardından ise yürürken bu kez eteği yüzüne doğru açıldı ve kısa süre içinde iki kriz atlatmış oldu.

Yine 2016’da bu kez bir filmin galasında kırmızı halıda yürürken eteğinin açılmasıyla bacakları ortaya çıktı.