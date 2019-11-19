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Kate Middleton ünlü modacı Erdem’den vazgeçemiyor
Kate Middleton ünlü modacı Erdem’den vazgeçemiyor
Kate Middleton ve Prens William, dün akşam Kraliyet Ailesi'ni temsilen Royal Variety Performance galasına katıldı. Düşes ünlü modacının bir tasarımını giymese de, detaylarda yine Erdem tercih etti.
Moda 19 Kasım 2019 - 11:29

Kate Middleton ve Prens William, her yıl Birleşik Krallık’ta düzenlenen Royal Variety Performance galasına katıldı. Kraliyet Ailesi’nin mutlaka katılım gösterdiği gala, yardım amaçlı düzenleniyor. Geceden elde edilen para ise İngiltere’nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç insanlara gönderiliyor.
İlk kez 1912 yılında düzenlenen etkinliğe, bu yıl üçüncü kez Cambridge Dük ve Düşes’i katıldı. Kate Middleton Londra Palladium’daki geceye Alexander McQueen imzalı bir elbise ile katıldı.
Her daim ünlü Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu kıyafetlerini tercih eden Middleton, bu kez Erdem koleksiyonundan bir tasarım giymese de detaylarda da olsa ondan vazgeçemedi.
Ünlü tasarımcıya ait altın rengi bir küpe takan Kate Middleton ‘Kate Erdem’den vazgeçemiyor’ yorumlarına neden oldu…

Erdem Moralıoğlu

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