Kate Middleton ve Meghan Markle Wimbledon Tenis Turnuvası’nda

Tam bir tenis tutkunu olan Kate Middleton, salı günü Wimbledon Tenis Turnuvası’na sürpriz konuk olarak katıldı… Suzannah markasına ait, 1541 sterlin değerinde, İtalyan ipeğinden hazırlanan midi boy beyaz bir elbise giyen Düşes’in stili 1940’ları anımsattı.

Elbisesini Alexander McQueen kemer ve yine aynı markaya ait 1590 sterlinlik çanta ile bütünleyen Middleton, 675 dolar değerindeki Gianvito Rossi süet ayakkabılarıyla oldukça şık bir kombin yapmış.

ESKİ FORMUNA DÖNEMEDİ

Kate gider de Meghan Markle turnuvaya gitmez mi! O da yakın arkadaşı ünlü tenisçi Serena Williams'ın maçını izlemek için soluğu Wimbledon Tenis Turnuvası'nda aldı. Arkadaşlarıyla birlikte maçı izleyen Sussex Düşesi, Kate Middleton’ın lady görünümünün aksine çok daha spor ve özensiz bir stille karşımıza çıktı.

Paçaları bileğine oturmayan jean pantolonunu, siyah body, Aquazzura stilettolar ve L’agence blazer ceketiyle kombinleyen Düşes'in şapkası da Michael Maison’a ait. Markle'ın stilinde dikkat çeken 2 detay vardı. İlki, ucunda ‘A’ harfinin olduğu 850 dolarlık Jennifer Meyer tasarımı kolye. Oğlu Archie’nin adının baş harfini boynunda taşıyan Markle, genelde harfli kolyeler takmayı seviyor. Daha önce de Meghan ve Harry’nin baş harfleri olan ‘M – H’ harflerinden oluşan özel bir mücevher tasarlatmıştı…

Gelelim ikinci detaya… Genelde müsrifliğiyle İngiliz basınında yer alan Meghan, muhtemelen ilk kez bir giydiği parçayı ikinci kez giyiyor. Üzerindeki blazer ceketi, geçtiğimiz yıl Prens Harry ile gittikleri Avustralya’da giymişti… Bu arada iki ay önce doğum yapan Meghan’ın henüz eski formuna giremediği de sosyal medyanın konuştuğu konulardan biriydi. Tabii ki kimse 2 ayda mucizevi bir forma girme beklemiyor ama kullanıcılar genellikle Kate ile kıyaslamalar yaptı. İkisinin doğum yaptıktan iki ay sonra çekilmiş fotoğraflarını yan yana koyup Meghan’ın kilo veremediğini konuştu…

