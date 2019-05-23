Kate Middleton ve Prens William’ın müzikalden fırlamış gibi görünen görüntüleri

Kate Middleton ve Prens William, geçtiğimiz gün Buckingham Sarayı'nda verilen bir bahçe partisine katıldı. Çiftin saraya ilerlerken bir izleyici tarafından çekilen fotoğrafları ise gündeme oturdu. Dük ve Düşes adeta bir müzikalin içinde gibiydiler...

Kraliçe II. Elizabeth, geçtiğimiz gün Buckingham Sarayı’nda bir bahçe partisi verdi. ‘Yaza merhaba’ partisinde erkekler her zaman takım elbise ya da jaketatay, kadınlar ise özellikle şapkayla kombinleyecekleri kıyafetlerle bu partiye katılıyor.

Her yıl geleneksel olarak dört kez düzenlenecek (15 Mayıs, 21 Mayıs, 29 Mayıs ve 3 Temmuz) partiye bu sene yaklaşık 30 bine yakın kişinin katılması, 27 bin bardak çay, 20 bin sandviç ve 20 bin kek tüketilmesi bekleniyormuş.

Bahçe partisinin ikinci etabına katılan Kate Middleton ve Prens Harry ise stilleriyle, neşeli tavırlarıyla etkinliğe damga vurdu. Pembe bir Alexander McQueen marka palto elbise giyen ve bunu Juliette Botterill şapka, Gianvito Rossi stiletto ve bir zamanlar Prenses Diana’ya ait olan küpelerle kombinleyen Middleton’a eşlik eden Prens William ise, siyah bir ceket, kırmızı kravat, gri pantolon ve bastonuyla tam bir İngiliz şıklığı sergiledi.

Ama gündemi asıl meşgul eden şey, stilleri dışında, saraya yürürken verdikleri poz oldu. Geçit törenini izlemeye gelen izleyici Kate Stafford’un çektiği kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Kate ve William yürürken adeta bir Brodway müzikalinde gibi görünmeleri sempatiyle karşılandı. Onların bu hali ise bize bir döneme damgasını vurmuş, 1964 yapımı Mary Poppins müzikal filmini anımsattı. O dönem başrollerde yer alan Julie Andrews ve Dick Van Dyke’ın filmde yaptıkları dans, tıpkı Kate ve William’ın pozuyla aynıydı…