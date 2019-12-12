Kate Middleton’ın şıklığı akıllara Grace Kelly ve Lady Diana’yı getirdi

Kate Middleton dün akşam Buckingham Sarayı'nda düzenlenen diplomatik bir törene katıldı. Yaka detayı öne çıkan siyah bir elbise giyen Middleton'ın şıklığı ise akıllara Grace Kelly ve Lady Diana'nın daha önce giydiği kıyafetleri getirdi...

Kraliyet Ailesi dün akşam, Buckingham Sarayı’nda diplomatik bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Gecede Cambridge Düşesi’nin kıyafeti ve zarafeti göze çarparken, stiliyle Monaco Prensesi Grace Kelly ve Prenses Diana’yı akıllara getirdi.

Kraliçe Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda diplomatlara verdiği görkemli resepsiyonda Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte davetlileri tek tek karşılayıp hepsiyle yakından ilgilendi. Gecede Alexander McQueen imzalı lacivert bir kadife elbise giyen Middleton, Prenses Diana’ya kraliçe tarafından hediye edilen elmas taç ile kıyafetini tamamladı.

Prens Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Kraliçe Elizabeth ve 1000 kişinin katıldığı davette Kate Middleton’ın giydiği elbisenin yaka detayı ise herkesi geçmişe götürdü. 1950’lerde Grace Kelly’nin giydiği Dior elbisenin yakası ve Lady Diana’nın 1985’te ünlü oyuncu John Travolta ile Saturday Night Fever isimli şarkıda vals yaparken giydiği Victor Edelstein marka lacivert kadife elbisenin yakasını andıran tasarımla Middleton, geçmişi adeta yad etti.

Kate Middleton’ın kıyafeti kadar boynundaki gerdanlık da dikkat çekiciydi. Düşes’e bu gerdanlık kraliçe tarafından hediye edildi. II. Elizabeth’e de 1847’de Haydarabad Nizamı tarafından hediye edilmişti.