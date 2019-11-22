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Kate Middleton’ın siyah opak çorapları gündem oldu
Kate Middleton’ın siyah opak çorapları gündem oldu
Kate Middleton, geçen gün darülacezeyi ziyaretinde, ocak ayında giydiği kıyafeti yeniden giydi. Ne var ki 10 ay önce kimsenin ses çıkarmadığı siyah çoraplar, İngiliz basının hedefi oldu...
Moda 22 Kasım 2019 - 13:44

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Noel öncesi darülacezeyi ziyaret etti. Ziyaret için Ocar de la Renta imzalı mor bir magenta takımı tercih eden Middleton, kıyafetini siyah opak çoraplar ve süet Gianvito Rossi stilettolar ile tamamladı.

Kate Middleton darülaceze ziyaretinde Oscar de la Renta imzalı bir kıyafet giydi.

Düşes’in stili, sadece İngiliz değil, dünyanın pek çok yerindeki moda yazarlarından geçer not aldı. Fakat maalesef İngiliz basını, ziyaretten çok kıyafetini kombinlediği siyah opak çoraplara takıldı…
Denilene göre Kraliyet Ailesi mensuplarının siyah opak çorap giymesi yasakmış. Tabii bu kural ne kadar doğru bilemiyoruz lakin Kate Middleton, bundan 10 ay önce Royal Opera House ziyaretinde de opak çorap tercih etmişti. Hatta dün giydiği kıyafeti ocak ayında da giymişti.

Kate Middleton 16 Ocak’ta da aynı kıyafeti tercih etmişti.

Dış basında yer alan bazı haberlerde, Kraliyet Alesi üyelerinin ten rengi çorap dışında tercih yapmaması gerekiyormuş. Bu çıkan haberlerden sonra ister istemez şu soruyu soruyorsunuz; “Peki o halde 10 ay önce aklınız neredeydi!”

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