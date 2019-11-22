Kate Middleton’ın siyah opak çorapları gündem oldu

Kate Middleton, geçen gün darülacezeyi ziyaretinde, ocak ayında giydiği kıyafeti yeniden giydi. Ne var ki 10 ay önce kimsenin ses çıkarmadığı siyah çoraplar, İngiliz basının hedefi oldu...

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Noel öncesi darülacezeyi ziyaret etti. Ziyaret için Ocar de la Renta imzalı mor bir magenta takımı tercih eden Middleton, kıyafetini siyah opak çoraplar ve süet Gianvito Rossi stilettolar ile tamamladı.

Düşes’in stili, sadece İngiliz değil, dünyanın pek çok yerindeki moda yazarlarından geçer not aldı. Fakat maalesef İngiliz basını, ziyaretten çok kıyafetini kombinlediği siyah opak çoraplara takıldı…

Denilene göre Kraliyet Ailesi mensuplarının siyah opak çorap giymesi yasakmış. Tabii bu kural ne kadar doğru bilemiyoruz lakin Kate Middleton, bundan 10 ay önce Royal Opera House ziyaretinde de opak çorap tercih etmişti. Hatta dün giydiği kıyafeti ocak ayında da giymişti.

Dış basında yer alan bazı haberlerde, Kraliyet Alesi üyelerinin ten rengi çorap dışında tercih yapmaması gerekiyormuş. Bu çıkan haberlerden sonra ister istemez şu soruyu soruyorsunuz; “Peki o halde 10 ay önce aklınız neredeydi!”