Kate Middleton’ın Sports Aid ziyaretinde giydiği ayakkabı yok sattı

Kate Middleton, geçen hafta yardım kuruluşu Sports Aid ziyaretinde ünlü bir zincir mağazaları olan markaya ait, spor bir ayakkabı giydi. 50 dolardan satılan ayakkabı yok sattı, yeniden üretime geçti...

Stiliyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Kate Middleton’ın genellikle giydiği kıyafetler ya da ayakkabılar yok satıyor. Tabii bu, ulaşılabilir bir marka ise… Kate, geçen hafta da yine bir markayı ihya etti. Cambridge Düşesi’nin Londra Stadyumu'nda bulunan yardım kuruluşu SportsAid ziyaretinde giydiği, Marks&Spencer markasına ait 50 dolarlık bir spor ayakkabı saatler içinde yok sattı.

38 yaşındaki Middleton'ın spor ayakkabıları, basında da geniş yer buldu. Öyle ki, markada ayakkabılar tükenince, durumu fırsat bilen birkaç İngiliz markası, seri bir şekilde ‘Çakma’ diye tabir ettiğimiz Kate ayakkabıları üretti.