Kate Middleton’ın vaftiz töreninde giydiği pembe elbisesi tepki çekti

Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğlu Archie, geride bıraktığımız hafta sonu babası Harry'nin de vaftiz edildiği Windsor Şapel’inde aile bireylerinin katıldığı törenle vaftiz edildi. Basına kapalı yapılan vaftiz törenine ait fotoğraflar ise daha sonra Kraliyet Ailesi tarafından basınla paylaşıldı. Etkinliğe Kraliçe II. Elizabeth katılmazken, Düşeş Camilla, Prens Charles, Doria Ragland, Prens Harry, Düşeş Meghan, Dük Archie, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, Prens William ve Düşeş Kate törende hazır bulundu.

Archie, kuzenleri Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis gibi 2008 yılında yeniden tasarlanan geleneksel kıyafeti giydi. Meghan Markle ise tıpkı Kate Middleton’ın daha önce vaftiz törenlerinde giydiği gibi beyaz bir kıyafet tercih etti. Dior markasına ait kıyafeti ise 12 bin sterlin değerinde Cartier markasına ait elmas küpelerle kombinledi.

Tören sonrası yine geleneksel olarak aile fotoğrafı çekildi. Çiftin birinci derece yakınları ve Harry’nin teyzelerinin de yer aldığı karede Kate Middleton’ın elbisesi dikkat çekti. 2009 yılında Prens Philip’in 90. doğum günü yemeğinde de giydiği, 10 bin 300 TL değerindeki Stella McCartney elbiseyi Juliette Botterill’in kırmızı bir şapkası ve Emmy Londra’nın kırmızı stilettolarıyla kombinleyen Kate’in tercihi abartı bulundu.

Zira, son derece şık bir görünüm elde Kate’in, tüm bakışları üzerine toplaması ve aile fotoğrafında kıyafet seçimiyle öne çıkması, Meghan Markle’a yapılan bir haksızlık gibi yorumlandı. Öyle ki Middleton’ın hayranları “Bu fotoğrafta benim gözlerim sadece tek bir kişiye takılıyor, Kate Middleton. Geriye kalan herkesi gölgede bırakmış” yorumları yaparken, Meghan’ın hayranları ise “Bu Meghan Markle ile oğlunun günü. Böyle bir günde Kate Middleton dikkat çekmeyen bir elbise tercih edebilirdi” dedi.