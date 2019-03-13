Kate Middleton’un dekolteli elbisesini revize ettirmesi dikkat çekti

Cambridge Düşesi Kate Middleton, dün akşam bir galaya katıldı. Daha önce omuzlarını açıktı bırakan elbisesinin yeni hali 'Dekolteye Kraliçe ayarı' yorumlarına neden oldu...

Kate Middleton dün akşam Londra'daki National Portrait Gallery'de düzenlenen bir galaya katıldı. Üzerindeki kıyafet herkese tanıdık geldi zira Middleton, zaten Alexander McQueen marka bu elbiseyi 2017 yılında düzenlenen BAFTA Ödülleri’nde giymişti…

Omuzları açıkta bırakan model, aslında elbisenin orijinal hali… Bazı sosyal medya kullanıcıları ve basın ‘Tutumlu Kate’ gibi düşünse de, Middleton’ın elbisesini revize ettirerek dekoltesini kapattırması ‘Dekolteye Kraliçe ayarı’ yorumlarına neden oldu.

Ne var ki Kraliçe II. Elizabeth’in böyle bir tutum sergileyip sergilemediği ya da Kate Middleton’un Kraliçe’den uyarı alıp almadığı ile ilgili kesin bir bilgi yok.