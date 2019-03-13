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Kate Middleton’un dekolteli elbisesini revize ettirmesi dikkat çekti
Kate Middleton’un dekolteli elbisesini revize ettirmesi dikkat çekti
Cambridge Düşesi Kate Middleton, dün akşam bir galaya katıldı. Daha önce omuzlarını açıktı bırakan elbisesinin yeni hali 'Dekolteye Kraliçe ayarı' yorumlarına neden oldu...
Moda 13 Mart 2019 - 15:17

Kate Middleton dün akşam Londra'daki National Portrait Gallery'de düzenlenen bir galaya katıldı. Üzerindeki kıyafet herkese tanıdık geldi zira Middleton, zaten Alexander McQueen marka bu elbiseyi 2017 yılında düzenlenen BAFTA Ödülleri’nde giymişti…

Kate Middleton, Alexander McQueen marka bu elbiseyi 2017 yılında giymişti.

Omuzları açıkta bırakan model, aslında elbisenin orijinal hali… Bazı sosyal medya kullanıcıları ve basın ‘Tutumlu Kate’ gibi düşünse de, Middleton’ın elbisesini revize ettirerek dekoltesini kapattırması ‘Dekolteye Kraliçe ayarı’ yorumlarına neden oldu.

Middleton, dün katıldığı bir davette ise elbiseyi, dekoltesi kapatılmış haliyle yeniden giydi.

Ne var ki Kraliçe II. Elizabeth’in böyle bir tutum sergileyip sergilemediği ya da Kate Middleton’un Kraliçe’den uyarı alıp almadığı ile ilgili kesin bir bilgi yok.

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