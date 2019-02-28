Kate Moss, dekoltesiyle Saint Laurent defilesinin önüne geçti

1990’ların ikonik modeli Kate Moss, dün Saint Laurent markasının Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileyi izlemeye gitti. Fildişi rengi göğüs dekolteli saten gömleği, yüksel bel havuç kesim pantolonu ve Saint Laurent markasına ait 14 bin TL’lik blazer ceketiyle dikkat çeken Moss, dekoltesiyle adeta defilenin önüne geçti.

Stiliyle oldukça sofistike bir görünüm sergileyen 45 yaşındaki Moss, gömleğini sütyensiz giymesiyle de tüm bakışları üzerine çekti. Paris’te hava şartlarının yumuşak olmasından faydalanan Moss, tarzıyla hem şık hem zarif görünüyor…

