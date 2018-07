Kate Spade için 1 milyon dolar bağışlanacak

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kate Spade… Geçtiğimiz ay New York’taki evinde ölü bulunmuştu. Polis departmanının verdiği bilgiler sonucunda ise ünlü moda tasarımcısının intihar ettiği öğrenilmiş, bu durum moda dünyasını yasa boğmuştu… Kimse 55 yaşındaki Spade’in intihar edeceğine ihtimal dahi vermemişti. Zira tasarımcı renkli bir kişiliğe sahipti ve intihar onunla özdeşleşmiyordu. Üstelik 1993’te kurduğu markasıyla dünya çapıda 175 mağazaya ulaşmış ve markanın değeri ise 2.5 milyar dolardı. Ne var ki eğlenceli çantalarıyla ünlenen tasarımcı, uzun süredir psikolojik problemler yaşadığı için bunalıma girmişti.

Her şey akıl sağlığı farkındalığı için

Geçtiğimiz hafta cezane töreni düzenlenen Kate Spade’in ölümünün ardından pek çok şey yazıldı söylendi… İyi bir dost, kendiyle barışık bir kadın ve eğlenceli bir kişilik olduğu yönünde yapılan yorumlar bir hayli fazlaydı… Gelen haberlerden biri ise oldukça anlamlıydı. Kate Spade & Co. markası, akıl sağlığı farkındalığı ve intiharı engellemek için 1 milyon Dolar bağış yapacağını açıkladı. Belirli vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına bu miktarı pay edeceklerini söyleyen marka yetkilileri, böylece hem tasarımcının adını yaşatmış olacaklar hemde büyük bir farkındalık yaratacaklar…

1993 asıl doğduğu gün

Peki kimdir Kate Spade? 1962 doğumlu tasarımcı aslında gazeteci.1985’te Arizona Devlet Üniversitesi'ne geçmiş ve gazetecilik diplomasıyla mezun oldu. Mesleğine Manhattan'daki Mademoiselle Dergisi’nde aksesuar editörü olarak başladı. Öyle yetenekliydi ki bir süre sonra moda editörü unvanını aldı. O sıralar piyasadaki açığı fark etti ve 1993 yılında Kate Spade markasını kurarak renkli ve eğlenceli çantalar tasarlayıp üretti.

Yükselişi durdurulamıyordu

Markayı kurduktan sonra Vogue Dergisi’ne çıktı. 1996'da tasarladığı çantalara öyle çok talep geldi ki, ilk mağazasını Soho’da açtı. Burası 400 metrakerelik bir butikti ve kısa sürede en favori markalardan biri oldu. Hatta artık sadece çanta değil giyim, ayakkabı, mücevher, gözlük, bebek eşyaları ve parfüm de satmaya başladı. Çantaları bir döneme damgasını vuran Sex and the City’de yer almaya başladı.

Çok hızlı bir şekilde büyüyen Kate Spade, artık uluslararası bir marka haline gelmişti. Ünü, Japonya’ya kadar ulaşmıştı. Talep çok olunca ortak olmak isteyenlerin sayısı da çoğaldı. Kate Spade, 2004’te markasının yüzde 56’sını Marcus Gruba sattı ama markasında yine tasarım yapmaya devam etti. 2006’da ise geri kalan yüzde 44’lük hisseyi Neiman Marcus Grubu’na 125 milyon dolara devretti.

2014’te her şeyi kaybetti

Kate Spade bu kadar büyümesine rağmen o dönemler bazı maddi sıkıntılar da yaşadı. Zaten hisse satmasının nedenlerinden biri de buydu. Ne var ki bir süre sonra ismi dışında elinde bir şey kalmadı. 2005’te doğan çocuklarını yetiştirmek için eşiyle inzivaya çekildi. Marka adını kaybettiği için kendi adını kullanarak yeniden bir marka kuramadı ama 2014 yılında marka yolculuğuna devam etti. Frances Valentine adını verdiği markasıyla eski günlerine geri dönemedi. İşte ne olduysa o dönem oldu…

Ve intiharla biten son

Spade, git gide bunalıma girmeye başladı ve muhteşem başlayan hikaye, maalesef depresyondan dolayı 2018’in Haziran ayında intiharla sonlandı. Bunda eşinin hatalı olduğunu düşünenler de var. Söylenenlere göre, Kate Spade depresyondayken, eşi ayrılmak istediğini söylemiş ve Spade bunu kaldıramadığı için intihar etmiş…