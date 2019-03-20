Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ken Bebek Rodrigo Alves Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da
Ken Bebek Rodrigo Alves Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da
Ken Bebek'e benzemek için yıllardır 70'e yakın ameliyat olan ve git gide Ken'e benzemekten uzaklaşan Rodrigo Alves, dün Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'daydı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 20 Mart 2019 - 08:37

Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için yıllardır düzinelerce ameliyat olan, dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçiren Rodrigo Alves, şimdi de İstanbul’da… Dün, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da karşımıza çıkan Alves’i ilk etapta moda haftasını takip etmek için İstanbul’a geldiğini düşündük ama öğrendiğimiz kadarıyla Alves, estetik ameliyatı olmak için Türkiye’ye gelmiş.

Rodrigo Alves

Geçtiğimiz hafta geçirdiği operasyonlara bağlı olarak çenesi patlayan, tedavi olmak için gittiği doktorlardan reddedilen Ken Bebek, çareyi Türk doktorlarda bulmuş.

Dün Kiğılı defilesi için kapıda bekleyen ken, defile esnasında da elinden telefonu düşürmedi. Her anı görüntüleyen Ken, moda haftasını övmekten de geri kalmadı… Fotoğraflar: HALE CEYLAN BARLAS

Burada bir estetik doktoru ameliyatı kabul etmiş. Yine öğrendiğimize göre ameliyat yakın bir zamanda olacak ve Alves’in boynundan ve sırtından alınacak yağ dokusu ile çenesi tedavi edilecek…

Etiketler