Ken Bebek Rodrigo Alves Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da

Ken Bebek'e benzemek için yıllardır 70'e yakın ameliyat olan ve git gide Ken'e benzemekten uzaklaşan Rodrigo Alves, dün Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'daydı...

Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için yıllardır düzinelerce ameliyat olan, dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçiren Rodrigo Alves, şimdi de İstanbul’da… Dün, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da karşımıza çıkan Alves’i ilk etapta moda haftasını takip etmek için İstanbul’a geldiğini düşündük ama öğrendiğimiz kadarıyla Alves, estetik ameliyatı olmak için Türkiye’ye gelmiş.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği operasyonlara bağlı olarak çenesi patlayan, tedavi olmak için gittiği doktorlardan reddedilen Ken Bebek, çareyi Türk doktorlarda bulmuş.

Burada bir estetik doktoru ameliyatı kabul etmiş. Yine öğrendiğimize göre ameliyat yakın bir zamanda olacak ve Alves’in boynundan ve sırtından alınacak yağ dokusu ile çenesi tedavi edilecek…

