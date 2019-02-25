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Kendall Jenner 91. Oscar töreni sonrası katıldığı Vanity Fair partisindeki dekoltesiyle hayran bıraktı
Kendall Jenner 91. Oscar töreni sonrası katıldığı Vanity Fair partisindeki dekoltesiyle hayran bıraktı
Ünlü model Kendall Jenner, Oscar törenine damga vurdu. Her ne kadar Oscar'a katılmasa da, tören sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde, derin bacak dekoltesi ile kendinden söz ettirmeyi başardı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 25 Şubat 2019 - 10:19

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 91. Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen Vanity Fair partisine katıldı. Rami Kadi tasarımı derin bacak dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Jenner, partiye cinsiyet değiştirerek kadın olan babası Caitlyn Jenner ile katıldı.

Kendall Jenner

1980’li yıllarda hormon ilaçları kullanmaya başlayan ve yaklaşık 4 yıl önce de ameliyatla kadın olan, eski adı Bruce, yeni adı Caitlyn Jenner da oldukça şık görünüyor…

Kendall’ın eski milli sporcu olan babası 4 yıl önce ameliyatla kadın oldu…

Kendall Jenner, Oscar törenine katılmadı ama sonrasında düzenlenen parti için tercih ettiği kıyafetle, kırmızı halıda boy gösteren pek çok kişiden fazla konuşuldu.

Kendall ve babası Caitlyn Jenner

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Son güncelleme: 13:53 - 25.02.2019
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