Kendall Jenner 91. Oscar töreni sonrası katıldığı Vanity Fair partisindeki dekoltesiyle hayran bıraktı
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 91. Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen Vanity Fair partisine katıldı. Rami Kadi tasarımı derin bacak dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Jenner, partiye cinsiyet değiştirerek kadın olan babası Caitlyn Jenner ile katıldı.
1980’li yıllarda hormon ilaçları kullanmaya başlayan ve yaklaşık 4 yıl önce de ameliyatla kadın olan, eski adı Bruce, yeni adı Caitlyn Jenner da oldukça şık görünüyor…
Kendall Jenner, Oscar törenine katılmadı ama sonrasında düzenlenen parti için tercih ettiği kıyafetle, kırmızı halıda boy gösteren pek çok kişiden fazla konuşuldu.