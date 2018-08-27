Kendall Jenner ‘O kızlardan olmayacağım’ dedi, tartışma başlattı!

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Geçtiğimiz hafta Love dergisinde röportajı yayınlanan Kendall Jenner, modellik hakkında yorum yapınca tartışmalara yol açtı. Röportajda “Bir sezona otuz defile sığdıran o kızlardan asla olmadım, olmayacağım!” diyen Jenner’ın bu sözleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Tartışmalara yol açan bu açıklama hem moda dünyasını hem de meslektaşlarını oldukça kızdırmış olacak ki, sosyal medya kendisine cephe aldı. Bir çok eleştiriye maruz kalan Jenner, sonunda tepkilere duyarsız kalamadı ve bir açıklama daha yaptı.

Twitter hesabından “Verdiğim demeçte sözlerimin çarpıtıldığının altını çizmek isterim. Kendimi net olarak ifade etmek isterim ki meslektaşlarıma saygım sonsuz” diyerek açıklama yapan Kendall Jenner’ın bu hareketi ‘Geri adım atmak zorunda kaldı’ gibi yorumlara neden olsa da, pek çok kişi samimiyetine inandığını belirtti…