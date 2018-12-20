Kendall Jenner ünlü markanın yüzü oldu Mert Alaş fotoğrafları çekti

Kendall Jenner ünlü bir moda devi için kamera karşısına geçti. Markanın 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun kampanya yüzü olan Jenner'ın fotoğraflarını ise Mert Alaş çekti...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner Roberto Cavalli’nin İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonunun kampanya yüzü oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Jenner’ın fotoğraflarını ise Mert Alaş çekti.

Yeni sezonun çarpıcı desenlerden oluşan koleksiyonu için çöl dekoru önünde poz veren Jenner, erkek model Luka Isaac’la yan yana geldi.. Jenner, reklam kampanyası için kaşlarını belirsizleştiren özel makyajıyla her zamankinden farklı bir görünüm elde etti.