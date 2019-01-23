Kendall Jenner ve Kourtney Kardashain’ın kar üstündeki bikinili pozları trend oldu

Ünlü model Kendal Jenner ve ablası Kourtney Kardashian'ın geçtiğimiz ay karda verdikleri bikinili pozları yeni bir akımın başlamasına neden oldu...

Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian Noel tatili için Colorado Aspen'e gitmiş ve iki kız kardeş bikiniyle karın üstüne çıkarak poz vermişti.

-2 derecelik havada poz veren kardeşlerin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımı 31 Aralık’ta yapan Kendall ve Kourtney’den sonra adeta yeni bir akım başladı ve şu an yüzlerce kişi karın üstünde bikini ile poz veriyor… İşte onlarlardan bazıları…