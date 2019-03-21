Keremcem: “Podyuma çıkmak istiyorum” dedi

Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da, tasarımcı Emre Erdemoğlu ve Gökhan Yavaş’ın defilelerini izledi… Büyük bir ilgi ile koleksiyonları inceleyen Keremcem ile defile sonrası Mercedes Benz Lounge’ta bir araya geldik ve moda üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik.

Defileleri izlediniz, nasıl buldunuz koleksiyonları?

Özellikle Emre’nin tüm defilelerine katılıyorum çünkü tasarımlarını hem çok seviyorum hem de severek giyiyorum. Her defileye ünlü bir isim çıkarması hoşuma gidiyor ama bazen de “Beni ne zaman defileye çıkaracak?” diye düşünüyorum…

Podyuma mı çıkmak istiyorsunuz?

Evet neden olmasın! Hatta Emre’ye de söyledim ‘Beni podyuma çıkar’ diye. Bakalım belki moda haftasının 14. sezonunda modellik yaparım…

Modaya meraklı mısınız, ilgilenir misiniz?

Öyle çok takip etmem ama uzak da değilim. Moda terimlerini bilirim. Zaten belli bir tarzım var, onun da pek dışına çıkmıyorum…

Nasıl bir tarzınız var?

Spor, rahat, derin içerikli, maskülen bir tarzım var.

Stil danışmanınız var mı?

Sahne için arkadaşlarımdan özel parçalar alma, kombin yapma gibi konularda yardım alıyorum tabii ki ama günlük hayatımda tamamen kendi tercihlerim kendi zevklerim doğrultusunda giyiniyorum…

Bir süredir göremiyoruz sizi… Yeni projeleriniz var mı?

Evet bomba gibi geliyorum… Hem single çıkarıyorum hem de yeni bir diziye başlıyorum. İnşallah ikisi de nisan da piyasada olacak…

Dizi de mi nisanda başlayacak?

Evet, nisan başında çekimlere başlayacağız. Muhtemelen nisan ortasında da yayında olacak. Hem ekranda olmayı hem müzik yapmayı çok özledim. İki koldan geliyorum nisanda…

