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Khloe Kardashian hayranına kendi markasından kıyafetler hediye etti
Khloe Kardashian hayranına kendi markasından kıyafetler hediye etti
Tristan Thompson'ın, kendisini, yakın arkadaşları Jordyn Woods'la aldatmasından sonra gündemden düşmeyen Khloe Kardashian, şimdi de bir hayranına koliyle hediye göndermesiyle gündemde...
Moda 28 Mart 2019 - 08:47

Khloe Kardashian, dün Amerikalı şarkıcı Diana Ross, dün Los Angeles'ta 75'inci doğum gününe katıldı ve yeni imajıyla adından söz ettirmeyi başardı… Khloe bugün de bir hayranına gönderdiği hediyelerle gündemde…
Khloe Kardashian hayranı olan Kaelynn Abner adlı bir Twitter kullanıcısı, hesabından ünlü TV şovu yıldızının giydiği bir pantolonu çok beğenmiş ve “Khloe Kardashian’ın Good American markasındaki pantolonlarından satın almak için 20 saat çalışmam gerektiğini farkettim. Ve onlara bayılıyorum. Fazla vardiyaya değer” diyerek bir paylaşım yaptı…
Bu twit’i gören Kardashian ise “Onları beğendiğine sevindim” diyerek kısa bir süre sonra, sahibi olduğu Good America markasından koliyle hediyeler gönderdi…

Abner ise duygularını şöyle dile getirdi: “Hala tweetimin bu kadar ilgi çekmiş olmasına inanamıyorum. Khloe Kardashian’a uzun zamandır bayılıyorum ve gününden zaman ayırıp bana bu muhteşem kıyafetleri gönderdiği için minnettarım.”

Son güncelleme: 08:56 - 28.03.2019
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