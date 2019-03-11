Khloe Kardashian soğan filesi benzeri kıyafetiyle doğum gününe katıldı

Khloe Kardashian, dün akşam Las Vegas’ta, yakın arkadaşı Malika Haqq ve ikiz kız kardeşi Khadijah Haqq McCray’ın doğum günü kutlamalarına katıldı. Özel bir uçakla şehre giden Khloe, LaQuan Smith’in 2018 İlkbahar Yaz koleksiyonundan, beli açıkta bırakan, iki parçadan oluşan bir takım giydi.

Görünümünü, Dior markasına ait lila rengi bil bel çantası ve 4 bin 500 TL’lik Gianvito Rossi stilettolar ile tamamlayan Kardashian’ın stili akıllara Demi Rose’u getirdi… Çünkü Rose da geçtiğimiz yaz, House Of CB markasına ait 800 TL’lik bakır rengi bir kıyafet giymiş ve sosyal medya ‘Soğan filesiyle sokağa çıkmış’ diye dalga geçmişti.

Aynı durum Khloe için de geçerli. Benzer kıyafetin beyazını giyen Kardashian için de ‘Doğum gününe özel soğal filesi’ yorumları yapıldı…