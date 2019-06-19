Khloe Kardashian’dan görülmemiş çekiliş

Kardashian klanının ortanca kızı Khloe Kardashian, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir çekiliş yapacağını duyurdu, ama ne çekiliş! Khloe 1 kişiye fotoğraftaki tüm Louis Vuitton çantaları ve nakit 20 bin doları hediye edecek. Tabii bunun için şartları var.

Sevgilisi Tristan Thompson’ın kendisini aldatmasının ardından adını daha sık duymaya başladığımız Khloe Kardashian, sosyal medya hesabından yapacağı çekilişle adeta sınırları zorluyor.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan ve fotoğraftaki tüm Louis Vuitton çantalarla, 20 bin dolar nakiti 1 kişiye hediye edeceğini söyleyen Khloe, görülmemiş bir çekilişe imza atmış oldu. Üstelik hiçbiri sponsor çalışması değil, aksine hepsini Khloe satın almış!

7 lüks çanta ile birlikte yaklaşık 120 bin TL nakit parayı kazanabilmek için bazı kurallar var. Öncelikle Kourtney Kardashian’ın eski esi Scott Disick’i takip etmeniz gerekiyor. İkili neden böyle bir şey yaptı bilinmiyor ama sosyal medyada konuşulanlara göre her ikisi de bu çekilişle takipçilerini artırmayı planlıyor… Bunun dışında fotoğrafın altına yorum yapmanız, 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

