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Khloe Kardashian’ın photoshoplu poposu sosyal medyada alay konusu oldu
Khloe Kardashian’ın photoshoplu poposu sosyal medyada alay konusu oldu
Khloe Kardashian şubat ayında kız kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian ile kamera karşısına geçmiş, seksi pozlar vermişlerdi. Khloe dün de bu pozların devamını paylaştı ama bu kez alay konusu oldu...
Moda 6 Mart 2019 - 08:45

TV Şovu yıldızı Khloe Kardashian, şubat ayında kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian ile verdikleri seksi pozların devamını dün sosyal medya hesabından paylaştı…

Khloe Kardashian’ın bu fotoğrafı sosyal medyanın dalga geçmesine neden oldu.

Paylaşım onbinlerce yorum aldı. Çünkü keskin gözlü takipçiler, Kardashian’ın fotoğraflarına photoshop yaptığını ortaya çıkardı. Khloe’nin paylaştığı bir fotoğrafta, poposu ve kafasının ölçülerinin vücuduna göre fazla büyük olduğunu ortaya koydular.

“Tamam seni seviyorum ama poponun ve ve başının bedeninden büyük olduğunun farkında değil misin?”, “Tatlım, kafanı ve poponu vücuduna göre ayarlayamamışsın” gibi yorumlar yapıldı…

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